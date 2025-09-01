"O Festival de Fado chega pela primeira vez a Cabo Verde em 2025, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, a primeira edição desta que é a maior mostra deste lendário género musical português a nível internacional", lê-se numa nota do Centro Cultural Português na cidade da Praia.

O grande destaque será a jovem fadista portuguesa, Teresinha Landeiro, que apresenta ao público cabo-verdiano o seu mais recente álbum, "Para dançar e para chorar", num concerto marcado para 11 de setembro.

Além dos concertos, a programação inclui ainda cinema, com a exibição do documentário "Movimentos Perpétuos", de Edgar Pêra, e uma conferência conduzida pelo guitarrista Bernardo Couto, na Embaixada de Portugal em Cabo Verde.

Segundo a organização, ao longo de três dias, o festival oferece ao público cabo-verdiano "uma viagem pela alma do fado e uma oportunidade de celebrar a língua e a cultura portuguesa".

Completando 15 edições desde o seu início em Madrid, em 2011, o Festival Internacional de Fado, intitulado nesta edição "100 anos Carlos Paredes", já passou por 20 cidades em 14 países da Europa, Ásia, África e América Latina.