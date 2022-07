Vários cinemas britânicos continuam a proibir o acesso de adolescentes vestidos de fato e gravata para assistir ao mais recente filme da saga dos "Mínimos.

O alvoroço foi provocado por alguns jovens espectadores de “Mínimos 2: Ascensão de Gru”, animados por um movimento viral do TikTok: seguindo a 'trend' #gentleminions, grupos de adolescentes foram vestidos de fato e gravata - imitando a personagem principal, Felonius Gru - e acabaram por perturbar a projeção do filme, que estreou no Reino Unido na sexta-feira, para fazer os seus vídeos para publicar nas redes sociais.

"Devido a um pequeno número de incidentes nos nossos cinemas durante o fim de semana, tivemos que restringir o acesso às salas em determinadas circunstâncias", explicou um porta-voz da rede de cinemas Odeon, a maior do Reino Unido.

The Mallard, o único cinema da ilha de Guernsey, parou de projetar o filme devido a um "comportamento incrivelmente incorreto" de alguns grupos.

O diretor do cinema, Daniel Phillips Smith, explicou à BBC que jovens cinéfilos disseram palavrões e atiraram objetos, confrontando-se com outros espectadores durante as sessões.

Ó movimento “Gentleminion” começou pelos EUA, Austrália e Grã-Bretanha, mas já foram partilhados vídeos de outros países, incluindo muçulmanos.

Por causa da pandemia, o estúdio Universal atrasou o filme de animação durante dois anos. A sequela explora as origens do personagem principal da franquia, desde "Gru, o Maldisposto", que já arrcadou 3,7 mil milhões de dólares nas bilheteiras desde 2010, segundo o site especializado IMDB, e os muitos produtos derivados.

O filme regressa ao início de Gru, o fracassado vilão desta saga que, ainda adolescente e rodeado de um exército de Mínimos, procura integrar-se num grupo de vilões: o Vicious 6.

Por sua vez, a Universal aprovou através das redes sociais o movimento dos jovens: "Para todos que aparecerem de fato aos @Minions: nós vimos e adoramo-vos".