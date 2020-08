Os EUA registaram o primeiro fim de semana do regresso ao cinema com a reabertura das grandes redes AMC e Regal, mas os espectadores protagonizaram apenas um regresso tímido num país que continua a contabilizar mais de 40 mil novos casos diários de coronavírus.

Rede líder no país, a AMC reabriu 100 salas na semana passada e espera fazer o mesmo com outras 300 nas próximas duas semanas, enquanto a Regal também retomou as operações na sexta-feira apesar de não ter fornecido números.

A terceira rede de cinemas do país, Cinemark, retomou gradualmente as atividades a 14 de agosto, acelerando este fim de semana.