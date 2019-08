O filme da Universal obteve 21 milhões de dólares entre sexta-feira e domingo, o seu primeiro fim de semana nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá.

"Tudo Bons Meninos" conta as aventuras de três rapazes que passam desajeitadamente pelo seu despertar sexual, retomando histórias de clássicos do humor adolescente como "American Pie", lançado há 20 anos.

Em segundo lugar no box office ficou "Velocidade Furiosa: Hobbs & Shaw", o mais recente filme da saga, com 14 milhões de dólares arrecadados em três dias.

"O Rei Leão", a nova versão do desenho animado de 1994 lançada pelos estúdios Disney, foi o terceiro filme que mais arrecadou, com 11,9 milhões de dólares durante o fim de semana.

O filme de animação "Angry Birds 2: O filme" conseguiu o quarto lugar com 10,5 milhões de dólares, muito menos que os 38,2 milhões alcançados na estreia do primeiro filme, em 2016.

"Histórias assustadoras para contar no escuro", filme de terror que ficou em segundo lugar no último fim de semana, teve a quinta maior receita com 10,5 milhões de dólares.