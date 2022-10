"Black Panther: Wakanda Para Sempre" é o filme de que se fala para voltar a encher a sério as salas de cinema.

Em contagem decrescente para a estreia (10 de novembro em Portugal), a Marvel divulgou um novo trailer que volta a mostrar o luto pela morte de Black Panther (Chadwick Boseman, falecido em 2020), mas também destaca o príncipe Namor (papel de Tenoch Huerta), o reino subaquático de Atlântida e as novas ameaças.

As imagens também mostram Dominique Thorne como o novo super-herói Ironheart a voar e, mesmo no fim, o novo Black Panther, com o fato a sugerir que se trata de uma mulher.

Um novo poster, parcialmente reproduzido nesta notícia, deixa a forte sugestão que a sucessora será Shuri, a irmã de as T'Challa.

TRAILER LEGENDADO



Tal como o primeiro filme de 2018, a sequela é realizada por Ryan Coogler e regressam Lupita Nyong’o (Nakia), Letitia Wright (Shuri), Danai Gurira (Okoye), Florence Kasumba (Ayo), Winston Duke (M’Baku), Angela Bassett (Rainha Ramonda) e Martin Freeman (Everett Ross).

Com 161 minutos confirmados, o 30.º filme da Marvel também encerra a fase 4 do seu Universo Cinematográfico.

O NOVO POSTER.