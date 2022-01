Cate Blanchett assinou oficialmente o contrato para trabalhar com Pedro Almodóvar, confirmou a revista Variety.

Vencedora de dois Óscares e nomeada para mais cinco, a atriz australiana juntará à carreira a colaboração com o cineasta espanhol na adaptação ao cinema do best-seller “A Manual for Cleaning Women", de Lucia Berlin ("Manual para mulheres de limpeza", editado pela Alfaguara Portugal).

O livro junta contos sobre mulheres em diferentes tipos de empregos exigentes, inspirados na própria experiência da autora norte-americana.

O projeto também junta as produtoras de Blanchett e Almodóvar: este será outro projeto do realizador em inglês, após a primeira experiência com a curta-metragem "A Voz Humana", protagonizada por Tilda Swinton.

“A Manual for Cleaning Women" está numa fase inicial, com Almodóvar a escrever a adaptação em castelhano antes da tradução para inglês.