Com a diminuição das restrições sociais impostas pela pandemia, vários projetos de Hollywood preparam-se para retomar a produção.

Um deles é "Uncharted", a adaptação do popular videojogo, com Tom Holland a partilhar nas suas histórias do Instagram um vídeo do primeiro dia... com um teste à COVID-19.

Só que a experiência foi acidentada e não propriamente digna de um super-herói: o ator engasgou-se assim que a profissional de saúde, felizmente toda equipada, começou a tirar uma amostra da garganta.