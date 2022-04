No mesmo dia em que foi anunciado que fará parte da competição à Palma de Ouro no Festival de Cannes entre 17 e 28 de maio, foi divulgado o trailer de "Crimes of the Future" ["Crimes do Futuro", em tradução literal], o primeiro filme do realizador em oito anos.

Com a banda sonora de Howard Shore e a repetição das enigmáticas frases "é o momento de parar de ver, é o momento de parar de falar, é o momento de ouvir", os 57 alucinantes e inconfundíveis segundos fazem justiça à descrição: "da imaginação de David Cronenberg, o "realizador de 'Colisão', 'A Mosca', 'Uma História de Violência' e 'Promessas Perigosas'".

"Crimes of the Future" tem como protagonistas Viggo Mortensen (no seu quarto filme com o cineasta canadiano), Léa Seydoux e Kristen Stewart, além de Scott Speedman, Don McKellar, Lihi Kornowski e o luso-guineense Welket Bungué entre os secundários.

Com um argumento do próprio Cronenberg, que regressa ao género da ficção científica pela primeira vez desde o seu "eXistenZ" (1999), a história decorre num futuro próximo onde não existe dor e a humanidade aprendeu a adaptar-se a esta evolução biológica deste mundo e ao ambiente sintético que a rodeia.

O TRAILER.