O filme "Meu castelo, minha casa", do realizador José Mira, foi selecionado para a secção Vortex, do festival de cinema Flickers' de Rhode Island, em outubro nos Estados Unidos, revelou o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

Este festival é considerado um dos eventos de qualificação para os Óscares, explica o ICA, e da programação faz parte a curta-metragem "Meu castelo, minha casa", um filme de escola de José Mira, pela Universidade Lusófona.

O filme conta a história de Guilherme, um jovem atleta que, intimidado pelo seu treinador de ténis e por criaturas estranhas com mãos de raquete, se envolve num rol de angústia e medo, lê-se na sinopse.

O argumento, realização e produção é de José Mira e o elenco conta com os atores Simão Soares, Maria João Pinho, Elmano Sancho e Fernando Rodrigues.

Já foi exibido em cerca de 20 festivais, incluindo o MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa em 2021 e no FEST - New Directors/New Films Festival, em Espinho.