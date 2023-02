O mais recente trailer de "Guardiões da Galáxia: Volume 3" foi lançado este domingo (madrugada em Portugal) durante a final de Futebol Americano (Super Bowl), revelando a primeira imagem de Daniela Melchior no elenco.

A atriz portuguesa é uma das novidades no elenco juntamente com Will Poulter e Maria Bakalova (a revelação de "Borat 2"), regressando o grupo habitual formado por Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff e Sean Gunn, além de Vin Diesel como Groot e Bradley Cooper como Rocket.

Este é o anunciado último filme a juntar este grupo de atores e também do realizador James Gunn para a Marvel nos anos mais próximos, uma vez que se instalou em novembro do ano passado no lugar de diretor criativo da rival DC Studios.

Segundo a sinopse oficial, na derradeira aventura encontramos o amado grupo de desajustados está a instalar-se na vida de Knowhere, mas não falta muito para que as suas vidas sejam afetadas pelo passado turbulento de Rocket. Peter Quill, ainda a recuperar da perda de Gamora, terá de reunir a sua equipa numa missão perigosa para salvar a vida de Rocket - uma missão que, se não for concluída com sucesso, pode levar ao fim dos Guardiões como os conhecemos.

A estreia nos cinemas está anunciada para 4 de maio.

TRAILER LEGENDADO.