Daniela Melchior faz parte do elenco de "Guardiões da Galáxia 3", avança esta quarta-feira o Deadline.

O realizador é o mesmo de "O Esquadrão Suicida", que revelou a atriz portuguesa de 25 anos em Hollywood: James Gunn.

O filme do Universo Cinematográfico Marvel chegará aos cinemas no início de maio de 2023.

Segundo a publicação norte-americana, trata-se de um pequeno papel, mas não é o da personagem Moondragon, como se tem especulado nas redes sociais.

Recentemente, o realizador partilhou com os seus seguidores que ia entrar outro ator que não tinha sido anunciado, mas não se estava a referir nem a Daniela Melchior nem a Keanu Reeves, outra especulação online.

A rodagem do terceiro filme arrancou em novembro de 2021 e terminou no início de maio, oficialmente com Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper, Sylvester Stallone, Karen Gillan, Elizabeth Debicki e Will Poulter.

Após "O Esquadrão Suicida", Daniela Melchior já rodou "Assassin Club" com Henry Golding, Sam Neill e Noomi Rapace, e "Marlowe", com Liam Neeson.

Atualmente está a filmar "Velocidade Furiosa 10" ao lado de Vin Diesel.