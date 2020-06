A experiência estará disponível em vários idiomas, incluindo o português do Brasil. Haverá ainda apresentações especiais para fãs em todos os fusos horários e eventos regionais.

A organização do DC FanDome promete "uma oportunidade sem precedentes" para ter acesso a painéis de debate com os elencos e criadores dos filmes, séries, bandas desenhadas e jogos.

No cinema, destacam-se nomeadamente os ainda inéditos "Mulher-Maravilha 1984", "The Batman", "Esquadrão Suicida", "Black Adam" ou "versão de Zack Snyder" de Liga da Justiça".

Na lista de programas anunciados constam também "Watchmen", "Lucifer", "Aquaman", "Batwoman", "Black Lightning", "DC Super Hero Girls", "DC’s Legends of Tomorrow", "DC’s Stargirl", "Doom Patrol", "The Flash", "Harley Quinn", "Pennyworth", "SHAZAM!", "Supergirl", "Superman & Lois", "Teen Titans GO!", "Titans" e "Young Justice: Outsiders".

Em relação aos "cosplayers" (os fãs que se transformam em personagens), as artes podem ser enviadas através do create.dcfandome.com para a oportunidade de serem apresentadas durante a convenção. Os artistas selecionados serão votados pela comunidade em duas competições, com prémios monetários para os vencedores.

"Não há fã como o fã da DC. Há mais de 85 anos que o mundo se virou para os heróis e histórias inspiradoras da DC para animar e entreter, e este gigantesco e imersivo evento digital dará a todos novas formas de personalizar a sua jornada pelo Universo da DC, sem filas, sem bilhetes e sem barreiras. Com o DC FanDome, seremos capazes de dar aos fãs à volta do mundo uma forma única e empolgante de se ligarem com as suas personagens preferidas da DC, além dos incríveis talentos que os trazem à vida nas páginas e no ecrã", destacou a CEO Anne Sarnoff em comunicado.