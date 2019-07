Um deles é o britânico Aaron Taylor-Johnson: o ator de "Kick-Ass" e o Pietro Maximoff/Mercúrio em "Vingadores: Era de Ultron" já foi John Lennon no filme "Para Lá da Música" (2009).

Aaron Taylor-Johnson

Outro candidato que falhou a saga "Star Wars" que agora volta a estar na corrida a um cobiçado papel é o americano Ansel Elgort, dos filmes "Divergente", "A Culpa é das Estrelas", "Baby Driver", que está agora a rodar outro musical, "West Side Story", para Spielberg.

Ansel Elgort

Finalista também é Miles Teller, também da saga "Digergente" (e outro candidato para ser Han Solo), que entrou em "Footloose", "Whiplash" e "Quarteto Fantástico", estando agora a trabalhar no muito aguardado "Top Gun: Maverick".

Miles Teller

O menos conhecido no grupo acaba por ser o ator e cantor (e namorado de Vanessa Hudgens) Austin Butler, da série "The Shannara Chronicles" e que tem um papel no quase a estrear "Era Uma Vez em... Hollywood", de Tarantino.

Austin Butler

O escolhido deverá ser conhecido dentro de algumas semanas, mas o projeto já tem confirmado Tom Hanks para ser o icónico "Coronel" Tom Parker, o empresário que descobriu Elvis Presley e que é descrito por alguns como a sua "sombra sinistra".

A abordagem que o projeto fará do percurso artístico do artista está rodeada de secretismo, mas consta que um dos grandes temas será precisamente a sua relação com o promotor de espectáculos, intitulado o "coronel" pelo estilo muito próximo do tipo marcial, que se tornou o empresário em 1955 após ter assistido a uma das suas actuações.