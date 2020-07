A organização destaca a seleção de "As cartas da minha mãe", de António Sequeira, e "Príncipe", de João Monteiro, e "Erva Daninha", de Guilherme Daniel.

"(In)dividual", de Beatriz Bagulho, foi selecionado para a competição nacional e competição de animação.

Entre ficção, documentário, animação e cinema experimental, o FEST contará ainda com as estreias em Portugal dos premiados filmes "Postcards from the end of the world", de Konstantinos Antonopoulos, e "Acid Rain", de Tomek Popakul.

O FEST decorrerá de 2 a 6 de agosto em Espinho e pela primeira vez terá programação em Lisboa e no Porto, a anunciar em breve.