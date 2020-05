Um "casting" vai encontrar um "rosto novo" para ser o protagonista, mas para a realização foi escolhido Andrew “Rapman” Onwubolu, que chamou a atenção de Hollywood com “Blue Story”, um filme aclamado filme britânico (inédito em Portugal) que contava através do rap a história de dois amigos de zonas diferentes de Londres que entravam em conflito numa violenta guerra territorial entre gangues.

O filme original francês "Um Profeta" era realizado por Jacques Audiard, o mesmo de obras tão elogiadas como "De Tanto Bater o Meu Coração Parou", "Nos Meus Lábios" e "Dheepan".

Conquistou o Grande Prémio do Júri no Festival de Cannes, foi nomeado ao Óscar de Melhor Filme Estrangeiro e ganhou nove Césares na cerimónia de prémios mais importante do cinema francês.

No papel principal estava Tahar Rahim, que se tornou uma das atuais estrelas do cinema francês com o papel de Malik El Djebena, um adolescente árabe que não sabia ler nem escrever e chegava à prisão completamente só e com um aspeto mais jovem e frágil que os outros reclusos para cumprir uma pena de seis anos.

Encurralado pelo líder do gangue corso (papel de Niels Arestrup), que dominava a prisão e lhe dava uma série de "missões", transformava-se numa pessoa mais dura que, com o tempo, granjeava a confiança do seu mentor.

Mas Malik revelava não só ser corajoso como um aluno que aprendia depressa, começando a desenvolver secretamente os seus próprios planos para ascender na violenta e brutal hierarquia da prisão.

VEJA O TRAILER "UM PROFETA".