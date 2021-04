Depois de ganhar o Óscar pela interpretação de Isabel II em "A Rainha" (2006), Helen Mirren vai fazer um filme sobre outra figura histórica e com um potencial trabalho de transformação.

A atriz britânica será a protagonista de um "biopic" chamado "Golda", que abordará Golda Meir (1898-1978), a icónica e única Primeira-Ministra de Israel.

Até agora, as interpretações mais conhecidas na ficção foram as de Ingrid Bergman no telefilme "A Woman Called Golda" (1982), o último trabalho antes de morrer da lendária atriz sueca, e por Lynn Cohen em breves mas marcantes cenas de "Munique", de Steven Spielberg (2005).

Descrita num livro de 2008 como "A Dama de Ferro de Israel" e conhecida pela firmeza das decisões políticas, o projeto que junta o produtor e argumentista de "Florence, Uma Diva Fora de Tom" (2016) vai focar-se principalmente nos eventos históricos à volta da Guerra do Yom Kipur em outubro de 1973, quando a população de Israel celebrava o dia do feriado do perdão judaico e as tropas do Egipto e Síria cruzaram de surpresa as linhas de cessar-fogo no Sinai e Montes Golã, que tinham perdido durante a Guerra dos Seis Dias (1967).

Apesar do balanço positivo do conflito para Israel, Golda Meir apresentaria a sua demissão em abril de 1974 por causa das críticas à sua atuação e à do seu Ministro da Defesa, morrendo vítima de um linfoma quatro anos mais tarde.

Na realização de "Golda" estará o israelita Guy Nattiv, que nasceu precisamente em 1973 e ganhou um Óscar pela curta-metragem "Skin" (2018), que inspiraria a seguir o filme pelo qual é mais conhecido internacionalmente, "Skin - História Proibida" (2018), com Jamie Bell.

"Como alguém que nasceu durante a Guerra do Yom Kipur, é uma honra contar esta história fascinante sobre a primeira e única mulher a liderar Israel. O brilhante argumento de Nicholas Martin mergulha no capítulo final de Golda enquanto o país enfrenta um ataque surpresa mortal durante o dia mais sagrado do ano, um núcleo de generais delirantes mina as decisões de Golda, tudo ao mesmo tempo que ela está em tratamentos médicos secretos por causa da sua doença. Não poderia estar mais contente por trabalhar com a lendária Helen Mirren para dar vida a essa história épica, emocionante e complexa", explicou o realizador no comunicado oficial.

Ainda sem data de estreia, a rodagem de "Golda" deverá arrancar em outubro.