Cinco filmes portugueses, entre os quais "Mosquito" e "Variações", vão ser exibidos nos próximos meses em Itália, pondo fim a "vários anos sem estreias comerciais" de cinema português neste país, anunciou a distribuidora Risi Film.

A intenção é dar visibilidade a produções portuguesas noutros territórios, em particular em Itália, que "ao longo dos anos tem vindo a mostrar interesse pelo cinema português", refere a Risi Film em comunicado.

De acordo com o calendário anunciado, até maio chegarão cinco longas-metragens portuguesas ao circuito comercial italiano, a começar por "A Metamorfose dos Pássaros", de Catarina Vasconcelos, com estreia marcada para 25 de janeiro.

Em fevereiro, está prevista a estreia de "Variações", filme de João Maia sobre o músico António Variações, "Technoboss", de João Nicolau, e "Mosquito", de João Nuno Pinto.

Para maio está aprazada a estreia de "Diários de Otsoga", de Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes.

Segundo a distribuidora, está garantida a exibição em sala em Milão, Roma, Bolonha, Veneza, Prato e Perúgia.

A estreia destes filmes em Itália conta com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual.

A Risi Film é uma distribuidora cinematográfica portuguesa que está ligada à Associação Il Sorpasso, que organiza a Festa do Cinema Italiano e a Luso - Mostra itinerante do Novo Cinema Português em Itália, e à plataforma de streaming Filmin.