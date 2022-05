Rita Moreno é a mais recente estrela a juntar-se ao gigantesco elenco de "Fast X" ou seja, "Velocidade Furiosa 10".

Vin Diesel, a grande estrela da saga, deu a notícia num vídeo partilhado nas redes sociais com a lendária estrela dos dois musicais "West Side Story".

Aquela que é uma das poucas artistas a ter conquistado ao longo da carreira o Óscar (cinema), Emmy (televisão), Tony (Broadway) e Grammy (música), vai interpretar a avó de Dominic Toretto (Diesel).

"Tem sido o meu sonho de sempre trabalhar com Rita Moreno e o facto de ela estar aqui a interpretar a minha avó faz minha alma sorrir”, diz o ator no vídeo, sentado entre Moreno e Michelle Rodriguez.

Em resposta, a nova avó da família "Velocidade Furiosa" revela muito entusiasmo por se juntar à saga e até comenta que a sua idade avançada (90 anos) estava à espera do convite.

Com rodagem a passar pelo menos pelos EUA, Grã-Bretanha, Itália, Portugal e Espanha, o décimo filme da lucrativa série é realizado pelo francês Louis Leterrier, que dirigiu, entre outros, "Mestres da Ilusão" e "O Incrível Hulk".

Inicialmente o realizador de "Fast X" era Justin Lin, que acabou por desistir e se mantém ligado ao projeto apenas como produtor.

Com argumento de Justin Lin e Dan Mazeau, o filme conta ainda as estreias no elenco de, entre outros, Jason Momoa, Brie Larson, e a portuguesa Daniela Melchior.

Além de Diesel e Rodriguez, estão confirmados já os regressos de Charlize Theron, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Scott Eastwood, Michael Rooker e Cardi B.

De acordo com a publicação norte-americana The Hollywood Reporter, o orçamento do filme já ultrapassou os 300 milhões de dólares (cerca de 284 milhões de euros), valor que não inclui gastos em marketing e publicidade.