A Netflix divulgou esta segunda-feira o trailer de "Deixar o Mundo Para Trás", que junta finalmente Julia Roberts e Ethan Hawke, dois ícones revelados pelo cinema na década de 1990.

A proposta não é uma comédia romântica ou sequer um drama, mas um 'thriller' apocalíptico de Sam Esmail, o premiado criador, argumentista e realizador da série de culto "Mr. Robot".

Mas o filme serve um quarteto: além da vencedora do Óscar por "Erin Brokovich" e do quatro vezes nomeado Ethan Hawke, juntam-se Mahershala Ali, detentor de duas estatuetas douradas, e Myha'la Herrold, da série "Industry".

"Amanda (Roberts) e o marido Clay (Hawke) arrendam uma casa de luxo para passar o fim de semana com os filhos. As suas férias depressa são interrompidas quando dois desconhecidos — G.H. (Ali) e a filha Ruth (Myha’la) — chegam durante a noite, com notícias de um misterioso ciberataque e em busca de refúgio na casa que afirmam ser deles. As duas famílias lidam com a ameaça de uma catástrofe que se torna mais aterradora a cada minuto que passa, obrigando toda a gente a refletir sobre o seu lugar num mundo em colapso" destaca a sinopse oficial do filme, que adapta um romance nomeado para o National Book Award de Rumaan Alam.

"Deixar o Mundo Para Trás" será lançado na plataforma a 8 de dezembro.

TRAILER LEGENDADO.