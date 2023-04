A Sony apresentou as primeiras imagens de "The Equalizer 3: Capítulo Final" na CinemaCon 2023, a convenção que decorre por estes dias em Las Vegas onde os estúdios de Hollywood revelam as novidades dos seus próximos lançamos aos proprietários dos cinemas e alguma imprensa especializada.

Para o resto do mundo, foi lançado o primeiro e "pesado" trailer daquela que é a primeira e até agora única saga na carreira de Denzel Washington: o vencedor de dois Óscares regressa e "a vingança não terá limites" no "capítulo final" de Robert McCall, o antigo agente secreto misterioso que se dedica a defender os fracos e oprimidos.

"Desde que abandonou a sua carreira enquanto assassino ao serviço do governo, Robert McCall esforça-se por fazer as pazes com os atos do seu passado e encontra conforto ao executar a justiça em nome dos oprimidos. Após mudar-se para o sul de Itália, descobre que os seus novos amigos estão sob o controlo do chefe do crime local. Quando os acontecimentos passam a ser de vida ou morte, McCall sabe o que tem de fazer: tornar-se o protetor dos seus amigos e enfrentar a Máfia" é a descrição oficial do filme que será lançado exclusivamente nos cinemas a 1 de setembro.

As imagens violentas revelam que uma personagem de Denzel Washington volta a proteger a que é interpretada por Dakota Fanning, reforçando o tom de "reencontro oficial" após "Homem em Fúria", o clássico que os juntou pela primeira vez há quase 20 anos (2004).

TRAILER LEGENDADO.



Versão de uma série televisiva dos anos 1980, "The Equalizer - Sem Misericórdia" tornou-se um surpreendente sucesso em 2014, com Robert McCall a tentar fugir do seu passado sombrio mas acabando por regressar à violência quando decidia ajudar uma jovem (Chloe Moretz) a escapar da máfia russa.

Seguiu-se "The Equalizer 2" em 2018, outro grande sucesso de bilheteira, com a personagem a voltar aos seus velhos hábitos e procurar, encontrar e punir os responsáveis que mataram uma das pessoas de quem era mais próximo.

A trilogia tem o mesmo realizador: Antoine Fuqua, que também dirigiu Washington em "Dia de Treino", que lhe valeu o Óscar de Melhor Ator.