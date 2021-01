No início de Dezembro, Denzel Washington foi eleito o melhor ator do século XXI pelo jornal The New York Times.

O ator de 66 anos, vencedor de dois Óscares por "Tempo de Glória" (1989) e "Dia de Treino" (2001), liderava a lista de 25 atores preferidos pelas suas interpretações nos últimos 20 anos, elaborada pelos críticos AO Scott e Manohla Dargis.

Pouco depois, o filho do ator, John David Washington, que se tornou conhecido com os filmes "BlacKkKlansman: O Infiltrado" e "Tenet", comentou numa entrevista que a distinção era mais do que justa.

“Acho que já é tempo. Acho que ele é um dos maiores [atores] que já existiram, portanto foi um momento de muito orgulho para toda a nossa família", disse ao Acess Hollywood.

Denzel Washington soube da distinção do jornal, mas não das palavras do filho e pareceu estar quase a comover-se quando lhe foram repetidas pelo mesmo Acess Hollywood durante uma entrevista com Rami Malek e Jared Leto a propósito do seu novo filme "As Pequenas Coisas".

“Estou sem palavras. Esqueci-me de qual era a pergunta, mas estou sem palavras. Não sabia que ele tinha dito isso", respondeu.

Apesar das emoções, o lendário ator ainda teve presença de espírito para "puxar" por outra pessoa da família.

"Atenção à irmã dele. A irmã dele é uma ótima atriz. Olivia Washington", acrescentou sobre a filha que entra ao seu lado em "As Pequenas Coisas".

