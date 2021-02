Há mais um "biopic" musical a caminho do cinema, agora sobre a vida de Robbie Williams.

Com rodagem prevista para arrancar já este verão, "Better Man" contará "a história da sua ascensão a grande estrela pop, mas não irá ignorar os fantasmas e inseguranças com que lutou dentro e fora dos palcos.

De Michael Gracey, o mesmo "do musical "O Grande Showman", o projeto tem a aprovação do artista e as suas canções serão reinterpretadas no filme.

"Quanto à forma como representamos Robbie no filme, essa parte é ultrassecreta", foi a resposta intrigante do realizador ao Deadline Hollywood sobre a forma como o artista será representado no ecrã ou se irá até entrar no filme.

Considerado um dos 10 cantores mais bem-sucedidos do mundo da pela revista Rolling Stones, em 2016, o artista arrancou a sua carreira nos anos 1990 com os Take That. Mas foi a solo que Robbie Williams angariou uma legião de fãs em todo o mundo.

"Life thru a Lens" (1997) foi o primeiro álbum a solo do britânico e daí saiu um dos singles de maior sucesso da sua carreira: "Angels", que foi considerada a melhor canção dos últimos 25 anos pelos ouvintes da BBC. Seguiu-se "I've Been Expecting You" (1998), que contou com "Millenium", o primeiro single de Robbie Williams a conquistar o primeiro lugar no top do Reino Unido.

Na primeira década dos anos 2000, o músico lançou os discos "Sing When You're Winning" (2000), "Swing When You're Winning" (2001), "Escapology" (2002), "Intensive Care" (2005), "Rudebox" (2006), e "Reality Killed the Video Star" (2009), de onde saíram vários singles de sucesso.

"Feel", "Rock DJ", "She's The One", "Somethin' Stupid", "Let Me Entertain You" e "Better Man" são alguns dos singles de maior sucesso da carreira do artista britânico, que editou o seu último disco ("Under The Radar Vol 2) em 2017.