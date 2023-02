A Sony Pictures vai avançar com uma nova sequela do clássico popular de terror 'retalhado' dos anos 1990 que é "Sei o Que Fizeste no Verão Passado", de 1997.

Segundo avançam o Deadline e a The Hollywood Reporter, os atores Jennifer Love-Hewitt e Freddie Prinze Jr., os "sobreviventes" da saga, estão em negociações para regressar

Como realizadora surge Jennifer Kaytin Robinson, que co-escreveu "Thor: Amor e Trovão" e dirigiu o filme "Revenge" para a Netlix.

Ainda numa fase inicial de preparação, o projeto é o mais recente a aproveitar a nostalgia pelos anos 1990 e é considerado uma consequência do sucesso comercial regresso de "Gritos", cujo sexto filme chegará em março.

Lançando as carreiras no cinema de Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe e Freddie Prinze Jr., "Sei o Que Fizeste no Verão Passado" chegou um ano após o sucesso de "Gritos" e consolidou a viabilidade comercial do sub-género de terror em que as vítimas são retalhadas de forma particularmente sangrenta. Em comum: muitos adolescentes com escassa esperança de vida e Kevin Williamson como argumentista.

Naturalmente demolido pela crítica, o filme, baseado de forma muito livre num livro de suspense de Lois Duncan editado em 1973, contava a história de quatro amigos perseguidos por um assassino depois de encobrirem um acidente de automóvel em que alguém morreu.

Foi um surpreendente sucesso comercial que deu origem a uma sequela logo no ano seguinte com alguns dos sobreviventes, «Ainda Sei o que Fizeste no Verão Passado», menos bem sucedida, e ainda um terceiro capítulo, feito em 2006 diretamente para o circuito de vídeo, «I'll Always Know What You Did Last Summer», sem nenhum dos atores dos filmes anteriores. Em 2021, foi lançada uma série na Amazon Prime Video.