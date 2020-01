«Wings» foi o primeiro filme distinguido, Emil Jannings eleito o melhor actor, Janet Gaynor votada a melhor actriz e Franz Borzage escolhido o melhor realizador.

Numa cerimónia com menos pompa e mistério do que as actuais, 250 pessoas assistiam à entrega dos prémios na Blossom Room do Hollywood Roosevelt Hotel.

Ao contrário do que acontece actualmente, os vencedores tinham já sido avisados previamente, assim como a imprensa, que publicava na edição nocturna os resultados.

A prática do envelope selado e da surpresa dos vencedores só foi utilizada pela primeira vez em 1941.