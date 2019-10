A iniciativa partiu da associação cultural Zero em Comportamento, que há duas décadas trabalha na área do cinema e nos últimos cinco anos se dedicou ao público juvenil e infantil.

Em vésperas do Dia Mundial do Combate ao Bullying, que se assinala no dia 20, a associação promove a estreia do filme que conta a história fictícia de um aluno vítima de ‘bullying’ pelos seus colegas de escola.

Na quinta-feira, o filme para maiores de 12 anos será exibido no Cinema City Campo Pequeno, em Lisboa, e depois “circulará por todo o país em sessões especialmente pensadas para as escolas”, contou à Lusa Rui Pereira, diretor da Zero em Comportamento.

Qualquer turma do norte ao sul do país poderá assistir ao filme que será exibido no “cinema mais próximo da escola”, garantiu, acrescentando que cada bilhete custa quatro euros.