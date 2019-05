3 FACES

O IndieLisboa está a chegar ao fim, mas antes do há oportunidade de ver "3 Faces" (foto), o último filme de Jafar Panahi, que por esta altura coleciona uma grande quantidade de prémios internacionais – entre os quais o Urso de Ouro no Festival de Berlim com “Taxi” (2015) e, no caso deste projeto, o de Melhor Argumento na edição passada do Festival de Cannes.

Num país ainda fortemente patriarcal, o cineasta, que enfrenta há anos problemas com as autoridades do Irão, focou a sua história em três mulheres – todas atrizes. Uma delas vive as suas vicissitudes antes da Revolução de 1979, que colocou o conservador ayatola Khomeini no poder, outra é uma estrela no mundo contemporâneo – que parte até os confins do país para procurar uma jovem artista que lhe enviou um pedido de socorro. O próprio Panahi surge na história, a fazer de si mesmo.

DIVINO AMOR

A religião também anda a afetar, não necessariamente da melhor forma, outro país – este mais próximo das tradições laicas ocidentais.