Está escolhido o sétimo projeto para juntar o ator Leonardo DiCaprio e o realizador Martin Scorsese: "The Wager".

A revista The Hollywood Reporter avançou que a Apple já adquiriu os direitos do livro "The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder" ["O Wager: Um Conto de Naufrágio, Motim e Assassinato", em tradução livre], de David Grann, que também escreveu "Killers of the Flower Moon", o sexto filme da dupla, ainda inédito e para o mesmo estúdio.

Um relato de sobrevivência face aos elementos mais extremos da Natureza, mas também das próprias naturezas humanas, a história verídica centra-se na luta de 30 sobreviventes do naufrágio do navio da marinha britânica Wager em 1742, perto de uma ilha na costa do Brasil. Alguns meses mais tarde, três chegam ao Chile e têm um relato diferente: os homens não eram sobreviventes mas amotinados, e enquanto estiveram presos na ilha, caíram na anarquia.

Desde 2002, DiCaprio e Scorsese tornaram-se uma das célebres colaborações artísticas da história do cinema, consagrada nas bilheteiras e com prémios: "Gangs de Nova Iorque" (2002), "O Aviador" (2004), "The Departed - Entre Inimigos" (2006), "Shutter Island" (2009) e "O Lobo de Wall Street" (2013).

Em 2023 será a vez de "Killers of the Flower Moon", o primeiro encontro entre Scorsese, DiCaprio e Robert De Niro (o nono filme com o realizador desde 1973), centrado no que aconteceu à nação índia Osage, que viu vários dos seus membros assassinados um a um no início dos anos 1920 nos EUA após a descoberta de petróleo no seu território, no que se tornou um dos primeiros casos investigados pelo recentemente criado FBI. No elenco estão ainda nomes como Jesse Plemons e Lily Gladstone.