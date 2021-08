A programadora portuguesa Cíntia Gil abandonou a direção do festival de cinema documental de Sheffield, em Inglaterra.

Na base da saída do Sheffield Doc/Fest estão "diferenças artísticas em relação à orientação presente e futura [do evento]” com o conselho de curadores.

Cíntia Gil tinha assumido o cargo em novembro de 2019, após ter estado com Davide Oberto à frente da direção do festival DocLisboa durante sete anos, um período em que teve, destacou a Apordoc – Associação pelo Documentário, "um papel crucial no desenvolvimento e sucesso do Doclisboa, construindo uma imagem internacional de prestígio, confiança e responsabilidade social na comunidade de cinéfilos e profissionais”.

Em comunicado, o conselho de curadores do Sheffield Doc/Fest indicou “extremamente grato pela significativa contribuição de Cíntia para o festival ao longo destes dois anos difíceis".

A programadora conduziu o festival durante a pandemia, que obrigou a edição de 2020 a fazer a transição para online em apenas três meses.

O evento regressou em junho deste ano com uma versão híbrida.