“Wish” é o próximo filme de animação da Disney, escrito para comemorar o centenário da empresa em 2023, anunciou esta madrugada a diretora criativa da Walt Disney Animation Studios, Jennifer Lee, durante a D23 Expo.

“Como é que os desejos começaram?”, perguntou Jennifer Lee, explicando que essa questão foi o ponto de partida para a criação do filme. A executiva é co-argumentista juntamente com Chris Buck, reativando a dupla que realizou os dois filmes “Frozen - O Reino do Gelo”.

“Este filme significa muito para todos nós no estúdio”, afirmou Lee, descrevendo o mundo de “Wish” como um reino de contos de fadas onde se originou a ideia de pedir um desejo a uma estrela, uma imagem clássica da Disney.

O filme, protagonizado pela heroína Asha, estará cheio de referências para os fãs e será um musical com canções compostas por Julia Michaels. Na versão norte-americana, a atriz Ariana DeBose – que venceu o Óscar em 2022 por “West Side Story” – dá voz a Asha.

“Wish” será lançado em novembro de 2023, assinalando os 100 anos dos estúdios da Walt Disney, fundados a 16 de outubro de 2023.

O anúncio foi feito no primeiro dia da D23 Expo, o maior evento anual para os fãs dos estúdios, numa sessão onde foram reveladas imagens inéditas de vários outros novos filmes da Disney e Pixar.

Uma das maiores reações aconteceu quando foi anunciada a sequela do filme Pixar “Divertida-Mente”, que vai estrear no verão de 2024. Amy Poehler, voz da personagem Alegria, disse que a ação se passará na cabeça de Riley como adolescente e serão introduzidas novas emoções.

“Este é um momento de grande mudança no mundo”, afirmou Pete Docter, diretor criativo da Pixar. O executivo disse que o propósito do estúdio é “contar boas histórias animadas”, que ajudem as pessoas a ligar-se às suas e a outras culturas.

“Contar histórias é fundamental para quem somos como povos”, disse Docter. “Queremos fazer filmes que entretenham, surpreendam e falem com autenticidade”.

As declarações precederam a revelação das primeiras imagens de “Elemental”, que irá para os cinemas em junho de 2023 e será o 27.º filme da Pixar.

O estúdio também se prepara para lançar no outono de 2023 a sua primeira série, “Win or Lose”, sobre uma equipa de 'softball' a caminho do jogo decisivo do campeonato.

Carrie Hobson, que assina a produção com Michael Yates e David Lally, disse no evento que a série decorre ao longo de uma única semana, mas cada episódio mostrará esse período de tempo a partir de um personagem diferente.

Uns meses depois, será lançada a longa-metragem “Elio”, que se centra em torno de um rapaz de 11 anos que entra em contacto com uma espécie alienígena e é levado para o espaço.

A audiência no Centro de Convenções de Anaheim também viu imagens de “Strange World – Estranho Mundo”, que mostra as desventuras de três gerações de exploradores num planeta alienígena, e cuja versão inglesa tem o ator Jake Gyllenhaal como protagonista.

O filme tem estreia marcada no cinema para 23 de novembro de 2022, algumas semanas depois do lançamento de outra novidade, desta feita para a plataforma Disney+.

Trata-se da série limitada “Zootopia+”, que segue as personagens do filme de 2016 com o mesmo nome e estará disponível no streaming a 9 de novembro.

Além das produções de animação, a Disney também tem na calha para 2023 uma série de filmes 'live action', que vão dar corpo a histórias clássicas. É o caso de “Branca de Neve”, protagonizada por Rachel Zegler e com Gal Gadot como Rainha Má, e de “A Pequena Sereia”, com Halle Bailey como Ariel.

Antes disso, já a 30 de setembro deste ano, estreará “Hocus Pocus 2”, a sequela do filme de 1993 que volta a juntar Sarah Jessica Parker, Bette Middler e Kathy Najimy.

Em novembro virá “Desencantada”, com Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden e Idina Menzel, e depois “Peter Pan e Wendy”, com Jude Law como Capitão Gancho.

E em novembro do próximo ano, as salas de cinema vão receber o filme “A Casa Assombrada”, de Justin Simien, inspirado na diversão com o mesmo nome que os parques temáticos da Disney têm, da Califórnia a Paris.

A D23 Expo, que reúne os maiores fãs da Disney de todo o mundo, decorre em Anaheim até domingo.