"Ele disse algo no palco e foi claro que os fãs queriam o Tom de volta como Homem-Aranha, feito pela Marvel e a nossa equipa de produção", explicou Bob Iger, que acrescentou que depois o ator pediu à equipa do CEO o seu número ou email.

Os dois conversaram e isso ajudou a mudar a perspetiva do lado da Disney: "Foi evidente que ele se importava tanto e, na verdade, nós gostamos bastante dele. É um ótimo Homem-Aranha. Senti por ele e era evidente que todos os fãs queriam que isto acontecesse".

Após a conversa, Bob Iger contou que fez "alguns alguns telefonemas" para a equipa da Disney eeventualmente contactou diretamente o líder da Sony e disse que "tinham de arranjar uma forma de resolver isto, pelo Tom e pelos fãs".

Foi assim que se desbloqueou o impasse negocial e a 27 de setembro surgiu um comunicado conjunto a confirmar um terceiro filme da Sony com Tom Holland a 16 de julho de 2021, produzido com a Marvel e a influência criativa do seu presidente, Kevin Feige, bem como o regresso do Homem-Aranha pelo menos para mais um filme no Universo Cinematográfico Marvel .

"O que acontece às vezes quando as empresas negoceiam é que esquecem é que há outras pessoas por aí que realmente têm importância", rematou Bog Iger sobre o tema.