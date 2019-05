"Não vejo como será prático para nós continuar a filmar lá", acrescentou.

A Geórgia [sudeste dos EUA] é um dos vários estados que aprovaram recentemente duras legislações contra o aborto, que procuram, além disso, a revogação da histórica decisão de 1973 do Supremo Tribunal dos EUA no caso Roe vs Wade, que legalizou a interrupção da gravidez em todo o país.

Após a aprovação e sanção da chamada lei do "batimento cardíaco", que proíbe interromper a gravidez após as seis semanas de gestação, várias estrelas e produtores garantiram que iriam boicotar filmagens no estado. Outros responsáveis, já com produções em andamento, anunciaram que iriam doar os seus salários aos grupos que estão a contestar a lei.

Hollywood manteve um silêncio ensurdecedor, mas no início desta semana a Netflix tornou-se o primeiro grande estúdio a criticar a proposta de lei e admitir que reconsideraria as filmagens, que incluem as produções "Stranger Things", "Ozark" e "Insatiable".