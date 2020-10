A Disney passou a colocar mensagens específicas a alertar para estereótipos racistas em vários clássicos disponíveis na sua plataforma de streaming.

Segundo o The Wrap, esta semana começaram a surgir no Disney+ mensagens com a duração de 12 segundos em vários títulos sobre "representações negativas" e "maus tratos de pessoas ou culturas", acrescentando que "esses estereótipos estavam errados na época e estão errados agora".

Os filmes em causa são os clássicos de animação "Dumbo" (1941), "As Aventuras de Peter Pan" (1953) e "Os Aristogatos", além de "A Família Robinson" (1960).

A Disney destaca na mensagem que "em vez de remover esse conteúdo, queremos reconhecer o seu impacto prejudicial, aprender com ele e originar debates para criarmos juntos um futuro mais inclusivo" e "está empenhada em criar histórias com temas inspiradores e ambiciosos que refletem a rica diversidade da experiência humana em todo o mundo".

A exceção é "Dumbo", que desde o lançamento da plataforma em novembro do ano passado nos EUA ficou disponível sem a cena onde o elefantinho encontra um grupo de corvos que se recusam a gozar com ele pelas suas enormes orelhas e o ensinam a usá-las para voar.

A razão é que o líder do grupo se chamava Jim Crow, nome associado às leis estaduais e locais que permitiram a segregação racial nos EUA até 1965.

Embora já existissem mensagens padrão antes de alguns filmes, elas passam a aparecer mesmo no início dos quatro filmes e especificam os respetivos estereótipos.

O The Wrap destaca que o de "Os Aristogatos" alerta para a personagem de Shon Gon: "O gato é retratado como uma caricatura racista dos povos do Leste Asiático com traços estereotipados exagerados, como olhos puxados e dentes salientes. Ele canta num inglês sofrível com sotaque dobrado por um ator branco e toca piano com pauzinhos. Esse retrato reforça o estereótipo do 'eterno estrangeiro', enquanto o filme também apresenta letras que gozam com a língua e cultura chinesas, como 'Shanghai, Hong Kong, Egg Foo Young. Fortune cookie always wrong'".