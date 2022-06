Guy Ritchie será o realizador da versão em imagem real da Disney do seu filme de animação "Hércules" (1997), confirmou a imprensa norte-americana especializada.

Mais reconhecido pelos retratos do submundo dos gangsters britânicos de filmes como "Snatch - Porcos e Diamantes", "RocknRolla: A Quadrilha" e "The Gentlemen: Senhores do Crime", será a segunda adaptação do realizador após "Aladdin", um sucesso que valeu ao estúdio mais de mil milhões de dólares nas bilheteiras.

Ainda numa fase inicial, não se sabe se o projeto irá preservar canções do original: a primeira versão da história é de Dave Callaham, que escreveu "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" da Marvel, mas a Disney está à procura de novos argumentistas.

Na produção estarão envolvidos os irmãos Joe e Anthony Russo, que dirigiram vários filmes da Marvel.

Além de "Aladdin", "Alice no País das Maravilhas" (2010), "Maléfica" (2014), "Cinderela" (2015), "O Livro da Selva" (2016), "A Bela e o Monstro" (2017), "O Rei Leão" (2019) e "Cruella" (2021) são alguns dos títulos de mais destaque na estratégia da Disney de resgatar os seus clássicos da animação para fazer versões em imagem real ou imagem fotorealista.

Os próximos filmes serão "Pinóquio", com Tom Hanks, lançado a 8 de setembro Disney+, e "A Pequena Sereia", com Halle Bailey, Javier Bardem e Melissa McCarthy, que chegará aos cinemas a 26 de maio de 2023.

Sem data de estreia está uma nova versão de "Branca de Neve e os Sete Anões" com Rachel Zegler e Gal Gadot, ainda em rodagem.

Em diferentes fases de preparação estão versões de "Bambi", "Lilo & Stitch", "O Corcunda de Notre-Dame", "Os Aristogatos", "Robin dos Bosques" ou "A Espada Era a Lei", entre outros.