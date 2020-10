O filme "A metamorfose dos pássaros", de Catarina Vasconcelos, concorre a uma nomeação para os prémios da Associação Internacional do Documentário, revelou a publicação IndieWire.

De acordo com a publicação, a Associação Internacional do Documentário fez já uma primeira escolha de documentários - em curta e longa-metragem - entre os cerca de 500 filmes submetidos, e da 'shorlist' para os prémios anuais faz parte "A metamorfose dos pássaros".

Em declarações à Indiewire, o diretor executivo da associação, Simon Kilmurry, explica que este ano receberam filmes que demonstram uma enorme diversidade temática e de abordagem ao formato do documentário.

Haverá uma lista de honra a 10 de novembro, os nomeados serão revelados a 24 de novembro e os vencedores são anunciados em janeiro, em 16 categorias diferentes, entre as quais 'melhor documentário' 'melhor curta documental', 'melhor realizador' e 'melhor fotografia'.

Segundo a IndieWire, os prémios desta associação são indicativos do que pode ser escolhido nas nomeações para os Óscares.

"A metamorfose dos pássaros", que deverá ter estreia em Portugal no primeiro trimestre de 2021, é a primeira longa-metragem de Catarina Vasconcelos e tem estado em circulação internacional por festivais e mostras de cinema, onde tem colhido vários prémios.

O filme, cuja narrativa cruza documentário e ficção, parte da história da família da realizadora, em particular da avó paterna, que nunca chegou a conhecer.

Em fevereiro, aquando da estreia mundial no Festival de Cinema de Berlim, o filme conquistou o Prémio da Crítica Internacional.

Desde então, tem somado distinções como o Prémio de Melhor Filme no Festival de Vílnius (Lituânia), e o Prémio Especial do Júri no Festival de Taipei (Taiwan). Recebeu ainda o Prémio do Melhor Filme no Festival Dokufest (Kosovo) e o prémio Zabaltegi – Tabakalera no Festival de Cinema de San Sebastián (Espanha).

No início de setembro conquistou o prémio do público no IndieLisboa, este mês foi distinguido também pelo público e recebeu o prémio de contribuição artística no Festival de Cinema de Curitiba (Brasil).

Na semana passada fez a estreia na Áustria, no âmbito do Viennale - Festival de Cinema de Veneza, e esta semana será exibido na Mostra de Cinema Documental de Bogotá, na Colômbia.

Em novembro, o filme estará no Zinebi - Festival Internacional de Documentário e Curta-Metragem de Bilbau, Espanha.