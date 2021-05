Chris Hemsworth celebrou com humor o aniversário da estreia de "Thor" (2011), o filme que o apresentou como o Deus do Trovão no Universo Cinematográfico Marvel.

"Este ano marca o 10.º aniversário de 'Thor', quando dois rapazes desconhecidos receberam as chaves do reino. Tem sido uma jornada tremenda e claramente não envelhecemos um dia", partilhou o ator nas redes sociais.

A acompanhar a mensagem está uma fotografia muito antiga ao lado de Tom Hiddleston, intérprete do então apenas "vilão" Loki, no que parece ser um dos primeiros ensaios, mas também o "print screen" de um artigo de 19 de maio 2009 da publicação Vulture que se tornou muito gozado com o passar dos anos por comentar no título de forma depreciativa a aposta arriscada do estúdio: "Marvel joga os dados, dois Zé Ninguéns em 'Thor'".

Na altura, os atores eram praticamente desconhecidos para o público: Hemsworth vinha da telenovela australiana "Vizinhos" e de um papel pequeno como George Kirk (pai do James T. Kirk, papel de Chris Pine) em "Star Trek" (2009), de J. J. Abrams, enquanto Hiddleston era mais conhecido pelo seu trabalho na área do teatro na Inglaterra.

Dez anos mais tarde, o primeiro está agora a rodar o quarto filme como protagonista, "Thor: Love and Thunder", realizado por Taika Waititi e que chegará aos cinemas em maio de 2022, enquanto o segundo é o protagonista da série Loki", que estreará em junho no Disney+.