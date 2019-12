Muitos utilizadores das redes sociais acusaram a CBC de tomar uma decisão de motivação política, e o filho do dirigente americano, Donald Trump Jr., escreveu no Twitter que achava que a mudança era "patética".

Ao saber da polémica, Donald Trump recorreu também ao Twitter para fazer humor com o primeiro-ministro canadiano: "Acho que Justin T (Trudeau) não gosta muito de eu o faça pagar pela Nato ou acordos comerciais!"

"O filme nunca será o mesmo! (Estou só a brincar!)", escreveu o republicano de seguida.

A cena em questão mostra um rápido encontro do empresário milionário com o pequeno Kevin no átrio do Plaza, um luxuoso hotel de Nova Iorque que na altura era do atual presidente dos Estados Unidos.