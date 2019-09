Kevin Feige, presidente da Marvel, está a desenvolver um filme "Star Wars".

Não há mais detalhes a não ser que o projeto está a ser preparado com a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, e avança após um encontro no final do verão para debater ideias.

A notícia foi avançada pelo The Hollywood Reporter, a quem Alan Horn, presidente da Disney, revelou numa declaração que, "com o fim da saga Skaywlaker, a Kathy está a preparar uma nova era nas histórias 'Star Wars' e sabendo como o Kevin é um grande fã, faz sentido que estes dois produtores extraordinários trabalhem juntos num filme 'Star Wars'".

Kevin Feige produziu todos os filmes de sucesso que fazem parte do Universo Cinematográfico Marvel, incluindo "Vingadores: Endgame", o que rendeu mais dinheiro na história das bilheteiras modernas.

O novo projeto "Star Wars" será o terceiro em preparação que não está relacionado com a família Skywalker.

D.B. Weiss e David Benioff , criadores da série "A Guerra dos Tronos", preparam uma trilogia que chegará aos cinemas em 2022, 2024 e 2026.

Outra trilogia separada estará sob a tutela de Rian Johnson, realizador de "Star Wars: Os Últimos Jedi", ainda sem datas anunciadas.

"Star Wars: A Ascensão de Skywalker", que fecha a terceira trilogia e a história que começou em 1977 com o realizador e criador original George Lucas, chega aos cinemas a 19 de dezembro.