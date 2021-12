"O Multiverso é um conceito que conhecemos assustadoramente mal"...

Revelado pela Marvel esta quarta-feira, o primeiro trailer de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" mostra o feiticeiro a enfrentar as consequências das suas ações em "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" (e não é por acaso que uma versão deste trailer foi apresentada primeiro no cinema aos espectadores no final desse filme).

No trailer, vê-se o Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) a pedir a ajuda a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) para tentar compreender as ramificações do Multiverso e frente a frente com aquele que poderá ser o mais formidável adversário que já enfrentou, certamente conhecido pelos espectadores que viram a série da Marvel "What If?".

Atrás das câmaras do próximo filme da Marvel está Sam Raimi, o cineasta dos três primeiros filmes "Homem-Aranha" com Tobey Maguire entre 2002 e 2007, que, juntamente com os "X-Men", contribuíram decisivamente para a afirmação dos super-heróis no cinema.

Ainda com Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez como America Chavez (a futura Miss America), a estreia nos cinemas está prevista para 5 de maio de 2022.