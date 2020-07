O ator Dylan O’Brien prepara-se para ser o protagonista do próximo filme de Peter Farrelly, o vencedor dos Óscares de "Green Book - Um Guia Para a Vida".

Após a viagem pelo sul dos EUA do pianista de jazz Donald Shirley com o segurança Tony Lip, o realizador vai fazer outro filme baseado numa história verídica de "uma grande amizade".

Numa adaptação do livro "The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War", o filme irá contar a história de John Donohue, um jovem que saiu de Nova Iorque em 1967 à procura dos seus amigos de infância para beberem algumas cervejas... quando estes estavam em serviço militar na Guerra do Vietname.

Nessa missão única, não Donohue não vai deixar nenhum obstáculo colocar-se no caminho, sejam oficiais do exército confusos pela sua presença numa zona de combate ou os rockets dos vietcongues.

O projeto será o de maior prestígio na carreira de Dylan O’Brien, mais conhecido pela série "Lobisomem Adolescente" e pelos filmes "Maze Runner".

Viggo Mortensen, que entrou em "Green Book", já está confirmado num papel secundário.