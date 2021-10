Mais de um ano depois, Daniel Craig finalmente descobriu que é a estrela de um meme viral.

Em março de 2020, quando se pensava que "007: Sem Tempo Para Morrer" ia chegar aos cinemas um mês depois, o ator participou no programa de variedades Saturday Night Live e apresentou a participação do artista The Weeknd.

Aparentemente exausto após participar nos sketches de comédia ou simplesmente desinspirado, Craig encolhe os ombros, respira fundo e diz "Ladies and gentlemen, The Weeknd" ["Senhoras e senhores, The Weeknd"].

O momento tornou-se viral nas redes sociais como forma de assinalar o fim de outra semana de trabalho e a chegada do fim de semana de descanso, acabando por inspirar um jovem de 18 anos a criar em julho de 2020 uma conta no Twitter chamada "ladies and gentlemen, the weekend" com o apropriado endereço "@CraigWeekend", que já tem quase 500 mil seguidores.

Com a rígida periodicidade de todas sextas-feiras, o vídeo de quatro segundos a "anunciar o fim de semana" é praticamente a única partilha e raramente cada um tem menos de 1,5 milhões de visualizações.

Sem presença das redes sociais, Daniel Craig estava "completamente a leste" de que era a estrela do fenómeno até lhe perguntarem se sabia do meme ou se tinha sofrido o impacto da sua popularidade durante uma entrevista do jornal The New York Times (apropriadamente intitulada "Ladies and Gentlemen, Daniel Craig").

Após saber que a internet o usava para comemorar o fim de semana, o ator pareceu bastante contente com o facto de tantos se divertirem com isso.

"Fazem isso? É espantoso. Não sei o que é isso, mas muito obrigado. É adorável. Suponho que tinha de ter redes sociais para perceber do que se tratava", comentou.