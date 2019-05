Não há mais informações novas, pelo que ficam em aberto as outras datas que o estúdio anunciou a semana passada para a saga, 18 de dezembro de 2024 e 18 de dezembro de 2026.

Bob Iger apenas garantiu que o estúdio está a trabalhar intensamente neste momento nas próximas fases da saga, sem esperar pela estreia de "The Rise of Skywalker" em dezembro. Existe outra trilogia em preparação de Rian Johnson, realizador de "Os Últimos Jedi".

Após lançar cinco filmes em cinco anos, este responsável também explicou que o estúdio sente que é inteligente fazer uma paragem no cinema: "O consenso é que três anos era o espaço de tempo apropriado não só para respirar mas também ganhar embalo para os próximos filmes".

Entre 2019 e 2022, o estúdio usará o seu novo serviço de streaming Disney + para criar novos rumos para "Star Wars", com as séries "The Mandalorian" e outra que será uma prequela de "Rogue One" focada na personagem de Diego Luna.