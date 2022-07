Depois de dois comunicados escritos, um a pedir desculpa a Chris Rock e outro a aceitar a decisão da Academia dos Óscares de bani-lo durante dez anos, Will Smith partilhou esta sexta-feira um vídeo em que fala pela primeira vez sobre a "bofetada ouvida à volta do mundo".

Ao longo de cinco minutos e 44 segundos e respondendo a algumas das perguntas que têm sido colocadas desde que agrediu o comediante Chris Rock, o ator pede desculpas a Chris Rock, às famílias envolvidas e aos outros nomeados na cerimónia dos Óscares no final de março.

A primeira pergunta é a razão para não ter pedido desculpa a Chris Rock no seu discurso ao aceitar o Óscar de Melhor Ator.

"Naquele momento estava embaraçado. É tudo nebuloso. Entrei em contacto com Chris e a mensagem que regressou é que ele não estava preparado para falar. Quando estiver, ele entrará em contacto", esclareceu.

"Vou dizer-te a ti, Chris. Peço-te desculpa. O meu comportamento foi inaceitável e estou aqui quando estiveres preparado para falar. Quero pedir desculpa à mãe do Chris. Vi uma entrevista que fez e essa foi uma das coisas que simplesmente não tinha percebido. Não estava a pensar, mas tantas pessoas foram magoadas naquele momento. Quero pedir desculpa à família do Chris, especificamente [ao irmão] Tony Rock. Tínhamos um ótimo relacionamento. Tony Rock era meu camarada. Isto é provavelmente irreparável", reconhece.

"Passei os últimos três meses a repetir e a compreender a nuance e a complexidade do que aconteceu naquele momento. Não vou tentar desembrulhar tudo isso agora, mas posso dizer-vos a todos que não já uma parte de mim que pensa que aquilo foi a forma certa de se comportar naquele momento. Nenhuma parte de mim pensa que essa é a forma ideal de lidar com um sentimento de desrespeito ou insulto", explica.

Outra pergunta foi se a reação foi motivada por alguma ação da sua esposa Jada Pinkett Smith, apanhada pelas câmaras a revirar os olhos quando Rock fez a piada a comparar o seu cabelo rapado ao visual de Demi Moore no filme "G.I. Jane".

"Na verdade, a escolha foi minha, a partir das minhas próprias experiências [no passado], da minha relação com o Chris. A Jada não teve nada a ver com aquilo. Peço-te desculpa. Quero pedir desculpa aos meus filhos e à minha família pelo atenção que trouxe a todos nós", diz.

Will Smith também reconhece o impacto que a bofetada teve em quem estava presente na cerimónia e naquele preciso momento, já que Chris Rock ia entregar a estatueta de Melhor Documentário, que viria a ser ganha por “Summer of Soul”, de Questlove.

"A todos os meus colegas nomeados, sabem, isto é uma comunidade. Ganhei porque votaram em mim. E realmente parte o meu coração ter roubado e manchado o vosso momento. Ainda consigo ver os olhos do Questlove. Sabem, aconteceu no prémio do Questlove. E é do género, estar arrependido realmente não é suficiente", admite.

O vídeo termina com Will Smith a fazer uma ponte para o futuro com quem o estiver a ver: "Dois coisas. Uma, desiludir as pessoas é o meu trauma principal. Odeio desiludir as pessoas, portanto magoa-me psicológica e emocionalmente que não tenha estado à altura da imagem e ideia que as pessoas têm de mim. O trabalho que estou a tentar fazer é que estou profundamente arrependido e a tentar sentir remorsos sem ter vergonha de mim mesmo. Sou humano e cometi um erro e estou a tentar não pensar em mim como um me****, portanto direi às pessoas que sei que foi confuso, sei que foi chocante, mas prometo-vos, estou profundamente dedicado e empenhado em colocar luz, amor e alegria no mundo. E, sabem, se se mantiverem por aí, prometo que poderemos ser novamente amigos".

