A situação acabou por ser de tal forma marcante que a intérprete de Daenerys Targaryen disse que não podia avançar para outra semelhante quando surgiu a possibilidade de ser Anastasia Steele, papel que acabou por ir para Dakota Johnson.

"Fiz uma quantidade mínima e estou marcada para a vida toda, portanto dizer sim a isso, em que a coisa toda é sobre sensualidade e sexo e estar nua e tudo isso, fiquei tipo 'Nem pensar que me vou sujeitar voluntariamente a essa situação e nunca mais ser capaz de olhar alguém nos olhos e dizer 'Não, não me pode continuar a fazer essa pergunta.'", recordou.

Emilia Clarke já tinha mostrado o seu desconforto com o tema precisamente no ano da estreia de "As Cinquenta Sombras de Grey".

"Não suporto cenas de sexo. Deveriam ser mais subtis. Sou britânica, por isso não gosto desse tipo de coisas. A maior parte das cenas de sexo que se veem em filmes ou na televisão são gratuitas e servem simplesmente para atrair a audiência. No ecrã, quanto mais subtil, melhor.", contou ao Daily Mail.