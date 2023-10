"Conferência Mortal" estreia-se na sexta-feira, dia 13 de outubro, na Netflix.

O novo filme sueco do serviço de streaming promete arrancar gargalhadas e assustar os espectadores. "Durante um retiro aparentemente inócuo, um grupo de funcionários do setor público vê-se a braços com discórdias... e um assassino sedento de sangue", resume a sinopse.

"Nesta comédia de terror sueca com personagens afáveis e humorísticas, uma conferência de 'teambuilding' para funcionários municipais transforma-se em pesadelo quando começam a circular acusações de corrupção que envenenam o ambiente de trabalho. Entretanto, uma figura misteriosa começa a perseguir e a assassinar os participantes um a um", adianta a Netflix.

Baseado no livro "A Conferência", de Mats Strandberg, o filme é realizado por Patrik Eklund e conta com Katia Winter, Eva Melander, Adam Lundgren, Lola Zackow e Christoffer Nordenrot no elenco principal.