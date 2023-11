Há quase quatro anos, Bradley Cooper admitiu à apresentadora Oprah Winfrey que ficou embaraçado por ter ficado de fora da corrida ao Óscar de Melhor Realização por "Assim Nasce uma Estrela" (2018), apesar das nomeações para Melhor Ator, Argumento Adaptado e Filme (enquanto produtor).

Agora, entre ator principal, realizador, argumentista e, claro, produtor, esperam-se mais nomeações para o seu novo filme "Maestro", um 'biopic' para a Netflix sobre a relação conturbada entre Bernstein e a sua esposa, Felicia Montealegre (papel de Carey Mulligan).

No espaço de tempo entre os dois filmes, os Óscares parecem ter deixado de estar entre as suas maiores prioridades, a confiar no resultado de uma escolha muito difícil que também envolvia os prémios proposta por outro ícone da comunicação norte-americana.

"Ganhas o Óscar, não apenas de Melhor Realização e também Melhor Ator, e a Carey Mulligan ganha Melhor Atriz. Ou os Eagles têm a vitória na Super Bowl", propôs o lendário Howard Stern, referindo-se à equipa dos Philadelphia Eagles, que tem o cineasta entre os seus mais famosos (e fanáticos) adeptos.

"A vitória dos Eagles na Super Bowl", foi a resposta sem hesitação, perante o choque do famoso comunicador, que lhe disse que estava a mentir.

"Eagles! Eagles! Estou farto. Não estou a mentir", manteve Cooper, tendo certamente presente a derrota este ano da sua equipa na final do Futebol Americano para os Kansas City Chiefs.

Não é a primeira vez que o fanatismo desportivo do ator e cineasta se manifesta: o Philadelphia Eagles tinham grande visibilidade em "Guia Para Um Final Feliz", o filme de 2012 que o juntou a Jennifer Lawrence, que ganhou a estatueta dourada de Melhor Atriz.

"Maestro" será lançado na Netflix a 20 de dezembro, depois de uma curta passagem pelos cinemas para se qualificar para a temporada de prémios dos Óscares.

