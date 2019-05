As imagens reforçam a descrição do nono filme de Quentin Tarantino como um cruzamento entre os seus "Pulp Fiction" (1994) e "Jackie Brown" (1997). E com DiCaprio a arrasar nazis num dos seus filmes, os ecos de "Sacanas Sem Lei" (2009) também são incontornáveis.

O restante elenco secundário é de luxo e vários também aparecem pela primeira vez e com direito a presença nos créditos: Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Luke Perry e Margaret Qualley, além de James Marsden, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, Lena Dunham, Emile Hirsch, Scoot McNairy, James Remar, Brenda Vaccaro e Bruce Dern.

"Era Uma vez em... Hollywood" chega aos cinemas portugueses a 8 de agosto.

VEJA O NOVO TRAILER LEGENDADO.