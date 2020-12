Uma estátua de Darth Vader apareceu da noite para o dia na cidade inglesa de Bristol.

Ou, pela sua dimensão, talvez seja mais apropriado chamar-lhe uma "estatueta".

O vilão de "Star Wars" foi colocado no topo de um pedestal vazio no centro da cidade, de onde tinha sido removida e atirada ao rio em junho, no auge do movimento Black Lives Matter, a estátua de Edward Colston, um comerciante, filantropo e parlamentar que viveu entre os séculos XVII e XVIII e cuja riqueza foi em parte adquirida pela exploração de escravos.

O mais provável é que a insólita aparição seja uma homenagem de um fã ou grupo de fãs a David Prowse, que faleceu no domingo aos 85 anos e deu corpo à personagem, que era natural dos subúrbios de Bristol.

O gesto também pode ser considerado como justiça poética, uma vez que Anakin Skywalker era um escravo antes de transitar para o Lado Negro da Força.

