Esta semana chega finalmente aos cinemas "Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker", o anunciado adeus à história da família Skywalker.

Com a história mantida em secretismo, os fãs têm procurado pistas sobre o que vai acontecer em todas as imagens e declarações públicas dos atores e realizador.

Pelos vistos, isto inclui as maiores estrelas da Disney: a estrela de "Frozen" Josh Gad voltou ao ataque e recrutou muitas estrelas da família Disney (e Marvel), para pressionar Daisy Ridley, que interpreta Rey, a heroína da terceira trilogia, dois anos após a tentativa para arrancar segredos do "Episódio VIII: Os Últimos Jedi".

No vídeo aparecem Anna Kendrick (do filme "Noelle", para a Disney+) a Pedro Pascal e Gina Carano ("The Mandalorian"), Salma Hawek ("The Eternals"), Tom Holland (Homem-Aranha) e até John Boyega (o Finn na saga) a fazer perguntas àatriz, enquanto o realizador J. J. Abrams a incentiva a manter-se forte.