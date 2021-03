A história já era conhecida, mas nunca com tantos pormenores: Sharon Stone teve mesmo de pagar do seu bolso o salário de Leonardo DiCaprio para o filme "Rápida e Mortal", de 1995.

Com 20 anos, o jovem ator já tinha sido nomeado uma vez para os Óscares por "Gilbert Grape" (1993), mas não era um nome que tivesse sido testado nas bilheteira, o que só aconteceu com "Romeu + Julieta" (1996) e "Tinatic" (1997). Já Sharon Stone estava no auge da sua carreira em Hollywood após o sucesso de "Instinto Fatal" (1992).

A atriz usou o poder para bater o pé ao estúdio e impor os talentos que queria, recebendo um crédito como co-produtora no western revisionista: além de DiCaprio, escolheu o então desconhecido Russell Crowe e o próprio realizador Sam Raimi.

"Este miúdo chamado Leonardo DiCaprio foi o único que acertou em cheio na audição. Na minha opinião, foi o único que apareceu e chorou, suplicando ao seu pai que o amasse enquanto morria na cena", escreveu Stone no seu novo livro de memórias "The Beauty of Living Twice".

Mas o estúdio recusou e a atriz recorda: "Porquê um desconhecido, Sharon, porque é que estás sempre a dar tiros no pé?"

"O estúdio disse que, se o queria assim tanto, podia ser eu a pagar-lhe do meu próprio salário. Portanto, foi o que fiz", acrescenta.

Também Sam Raimi não agradava pois tinha uma reputação de realizar filmes de baixa categoria por causa de "A Noite dos Mortos-Vivos" (1981) e "O Exército das Trevas" (1992), mas o estúdio concordou com a contratação após Stone informar que "trabalharia quase de graça".

"No meu mundo, receber um crédito como produtora é visto muitas vezes como um 'acordo de vaidade', significando que te pagam pelo emprego, mas fechas a boca e desimpedes o caminho. Disse-lhes logo de início que não aceitaria um acordo de vaidade. Isto é ilegal, disse, e gosto de trabalhar dentro da lei. Isso gera muito silêncio e não muita alegria do outro lado da linha", escreveu.