"Eternals (Eternos)" (o título em Portugal) será o primeiro filme a ter uma cena de sexo no Universo Cinematográfico Marvel.

A novidade foi avançada pela própria realizadora do filme, Chloé Zhao, a recente vencedora dos Óscares por "Nomadland - Sobreviver na América" e causou sensação: aconteceram muitas coisas desde 2008 nos 24 filmes do Universo Cinematográfico, mas cenas de sexo apenas apareceram nas séries Marvel da Netflix, principalmente "Jessica Jones".

A identidade das personagens ainda seja um segredo, mas apesar de se tratar de uma estreia absoluta na representação do ato físico do amor no mundo dos super-heróis, "Eternals (Eternos)" recebeu a habitual classificação etária dos filmes da Marvel nos EUA: maiores de 13 anos.

As regras são rígidas sobre o que pode ser mostrado: breves momentos com beijos, carícias e alguma nudez muito parcial antes das "luzes se apagarem" e se cortar para a próxima cena.

Tal como a primeira personagem abertamente gay, a cena de sexo foi uma decisão tomada antes de Chloé Zhao assinar o contrato com a Marvel.

"A partir desse momento até que ao que se vê no ecrã houve certamente muita discussão sobre como fazê-lo. Mas penso que o desejo de fazer algo diferente é algo muito natural para onde está agora a Marvel Studios. Acho que é como os 'westerns' a entrar no período revisionista dos anos 1970. Acho que está a acontecer com os filmes de super-heróis — ou, pelo menos, estamos à beira disso. E, portanto, estas cenas começaram naturalmente a acontecer", explicou a cineasta ao IndieWire.

"Sermos capazes de mostrar duas pessoas que se amam, não apenas emocional e intelectualmente, mas também fisicamente, e ter uma cena de sexo que será vista por muitas pessoas que mostra o seu amor, compaixão e carinho — acho é algo muito bonito", reforçou.

Com Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lauren Ridloff, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan e Kit Harington, "Eternals (Eternos)" tem estreia exclusiva nos cinemas portugueses anunciada para 4 de novembro.

VEJA O TRAILER LEGENDADO DE "ETERNALS".